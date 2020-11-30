Операторы сделали бесплатными звонки на единый номер 122 по коронавирусу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Крупные российские операторы связи сделали бесплатными звонки на единый телефонный номер 122, который можно использовать для вызова скорой и врача при инфицировании коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

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О том, что в России появится единая служба, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, 27 ноября сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

Опрошенные ТАСС компании из "большой четверки" (МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон") подтвердили, что обнулили звонки на номер 122.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.

18 ноября на совещании Владимира Путина с членами кабинета министров Чернышенко сообщил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений. Глава государства тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц и медучреждений.