В Минздраве рассказали, какие игры и игрушки могут навредить психическому здоровью детей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минздрав России разработал проект о внесении изменений в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", в котором уточнил, какие игрушки, настольные или компьютерные игры подлежат экспертизе оценки возможного риска для психического здоровья детей. Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона направлен на защиту детей от возможного риска от применения настольных игр и игрушек для психического здоровья детей. Решение указанного вопроса предлагается осуществлять путем установления перечня рисков от применения настольных игр и игрушек для психического здоровья детей, а также возможности проведения экспертизы по выявлению указанных рисков", - следует из пояснительной записки к документу.

В частности, к таким рискам отнесены случаи, когда настольные игры, игрушки изображают или описывают действия, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, в том числе причинение вреда своему здоровью, самоубийства, либо жизни или здоровью других, а также насилия и жестокости по отношению к людям или животным. Также недопустимым является изображение потребления наркотиков и психотропных веществ, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сцен сексуального насилия, порнографического характера, половых отношений. "Когда <...> изображают или описывают: противоправное поведение, в том числе занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; участие в азартных играх; случаи смерти в унижающей человеческое достоинство форме, нанесение увечий, заболевания, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; случаи оскорбления религиозных чувств верующих, умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики", - следует из документа.

Согласно законопроекту, экспертиза может проводиться по инициативе органов государственной власти, общественных объединений, граждан и юридических лиц. Расходы на экспертизу оплачивает заявитель.

"В случае выявления по результатам экспертизы возможного риска, из числа указанных <...>, заключение комиссии экспертов направляется также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей для решения вопроса о приостановке обращения таких настольных игр и игрушек в порядке, установленном законодательством Российской Федерации", - отмечается в тексте проекта.