Ленобласть закупила 14 автомобилей для выезда участковых врачей к пациентам на дом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область в рамках акции "Доктор на дом" закупила 14 автомобилей для выезда участковых врачей на осмотры пациентов на дому, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В районные больницы отправились 14 санитарных автомобилей Lada Largus "Медслужба М2". Большинство автомобилей уже включены в работу амбулаторных служб, сегодня две машины были переданы в Тосненскую и Выборгскую больницы. До конца года регион получит еще четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на закупку направили около 18 млн рублей. Кроме того, в 2021 году планируется закупить еще 180 автомобилей скорой помощи, а в 2022 году - 30.

"Закупая автомобили для первичного звена, регион снимает проблему с посещениями участковыми врачами пациентов, которые наблюдаются на дому. Сегодня этот вопрос стоит наиболее остро, так как во время пандемии нагрузка на терапевтов возросла в два-три раза", - процитировали в пресс-службе главу региона Александра Дрозденко.

По данным правительства, санитарный автомобиль "Медслужба М2" уже хорошо зарекомендовал себя в Ленинградской области. На таких автомобилях врачи и медсестры выезжают к маломобильным жителям, паллиативным пациентам. Машины полностью готовы к использованию для работы участковых врачей и выездов на дом.

Ежегодно за счет средств областного бюджета регион закупает по 8-10 автомобилей в поликлиники, амбулатории и ФАПы, добавили в пресс-службе.