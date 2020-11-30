В Новгородской области заработал колл-центр по вопросам оказания медицинской помощи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Колл-центр, специалисты которого ответят на вопросы по оказанию медпомощи, в том числе проинформируют о результатах анализа на коронавирус, начал работу в Новгородской области после тестового периода. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Сегодня, 30 ноября, состоялось официальное открытие регионального колл-центра по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе при COVID-19. Он создан на базе Центральной городской клинической больницы, и к его работе привлечены специалисты Центра медицинской профилактики и волонтеры. По единому номеру 122 новгородцы могут записаться на прием к врачам-специалистам, задать интересующие вопросы по COVID-19, узнать результаты тестирования на коронавирус", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, колл-центр будет работать ежедневно с восьми утра и до восьми вечера, на вопросы жителей отвечают 15 специалистов, в дальнейшем планируется увеличить их количество до 24. "Это только первоначальный этап. Я думаю, что через год все это помещение будет загружено на 100% людьми, и это позволит ресурсы здравоохранения распределять максимально эффективно", - цитирует пресс-служба губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Как уточнила пресс-служба правительства, колл-центр прошел тестовый режим работы: за четыре дня было принято более 1,1 тыс. обращений от жителей региона.