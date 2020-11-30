Центры управления регионами начали работу во всех субъектах Юга России

КРАСНОДАР, 30 ноября, /ТАСС/. Центры управления регионами (ЦУР) открыли в понедельник в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Таким образом, они заработали во всех регионах Юга России.

ЦУР будут аккумулировать жалобы и обращения граждан с помощью системы "Инцидент менеджмент" и передавать их органам исполнительной власти для оперативного решения. 25 ноября ЦУР открылись практически во всех субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов раньше срока. Единственным регионом, где центр был создан, но не открылся, была Адыгея, в Краснодарском крае он работал в тестовом режиме.

"В Краснодаре официально запущен Центр управления регионом. В открытии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ежегодно в администрацию поступает и обрабатывается более 100 тыс. обращений, еще свыше 40 тыс. жалоб обрабатывается по данным из социальных сетей.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов также сообщил в понедельник в Instagram, что в открытии центра принял участие Гореславский. "Мы вместе посетили офис ЦУР и ознакомились с его работой, пообщались со специалистами. Уверен, что вся необходимая работа будет налажена на должном уровне", - говорится в сообщении Кумпилова.

Центр управления регионом - единый проектный офис, который занимается сбором и систематизацией всех обращений граждан, их жалоб, в том числе из социальных сетей, мессенджеров, официальных сайтов и порталов. Далее обращения передаются органам исполнительной власти, которые должны отреагировать на жалобы населения.