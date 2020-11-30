Глава Роспотребнадзора поручила проверить детали проведения концерта Басты в Петербурге

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего в пятницу концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", - говорится в сообщении.

Концерт Басты прошел в Санкт-Петербурге 27 ноября. В соцсетях пользователи сообщали, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности, социальная дистанция.

В свою очередь, сам музыкант отметил, что команда организаторов концерта учла все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора. "Имея всю информацию о текущей обстановке относительно коронавируса, каждый принимает решение сам. Идти или не идти на концерт - это решение и выбор людей. Мы со своей стороны обеспечили максимально условия по соблюдению правил безопасности, которые установило правительство. Нам подробно объяснили критерии, которым мы должны соответствовать, чтобы провести концерт, и мы им соответствовали", - сказал он в видеообращении, опубликованном в профиле Басты в Instagram.

Он обратил внимание, что заполняемость зрительного зала соответствовала требованиям, актуальным на 27-28 ноября - даты проведения концертов. "Заполняемость зала на наших концертах составила 50%. В сети пишут о допустимых 25% зрителей в зале, но это правило вступает в силу с 1 декабря. На наших концертах не было билетов без мест, не было танцевального партера. Все зрители, купившие билеты в танцевальный партер, сидели на своих местах на трибунах, либо в партере, где специально были выставлены кресла", - уточнил рэп-исполнитель.

Баста также напомнил, что ранее в условиях пандемии прошли другие многотысячные концерты, в том числе Валерия Меладзе, групп "Би-2" и "Алиса", из чего, по его словам, можно сделать вывод, что новые правила позволяют провести мероприятия при внимательном соблюдении требований. "Наши концерты продемонстрировали, что при тщательной подготовке, искреннему отношению к делу и точному следованию требованиям правительства проводить концерты и дарить людям праздник в Санкт-Петербурге можно и нужно", - считает он.

Баста - российский рэп-исполнитель и продюсер. Является совладельцем продюсерского центра Gazgolder.