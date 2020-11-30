Победителей конкурса "СМИротворец" назвали в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Имена лауреатов всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2020" назвали в Москве; ТАСС удостоен награды за "многолетнее качественное освещение межнациональной темы". Церемония прошла в понедельник в онлайн и офлайн форматах.

В 2020 году на конкурс поступило рекордное количество заявок, более 1,3 тыс. Призерами стали около 40 средств массовой информации и блогов из 24 регионов России. Награды вручены в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Блоги", "Поколение мультимедиа" и "Нация победителей" - специальной номинации, учрежденной в честь 75-летия Победы.

Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов подчеркнул роль журналистики в укреплении российской нации. "Безусловно, вы, участники конкурса, Смиротворцы, понимаете, какую важную роль играете и вы, и ваши коллеги в том, чтобы в нашей многонациональной многоконфессиональной стране было единство, мир и согласие. Благодаря конкурсу мы имеем целую армию талантливых молодых журналистов, которые делают очень качественные материалы на тему межконфессиональных отношений", - сказал он, открывая церемонию.

Замруководителя Федерального агентства по делам национальностей России Станислав Бедкин сказал, что агентство давно сотрудничает с организаторами "СМИротворца" - Гильдией межэтнической журналистики. "Этот удачный опыт сотрудничества привел к тому, что мы в этом году реализуем новый проект - школа межэтнической журналистики. Даже боюсь предположить, сколько работы у нас будет в следующем году на конкурсе, - заметил он в приветственном слове к участникам и победителям. - У нас проживает в стране 193 народа, у каждого своя интересная история. Надо просто все это собрать и красиво, доступно, интересно рассказать. Но этот простой рецепт влечет за собой очень сложную и очень важную работу - спасибо вам за нее".

В категории "Федеральные и региональные СМИ" в номинации "Телевидение" первое место у компании "ТВ Студия Август", в номинации "Печать" пальма первенства у "Московского комсомольца", в номинации "Интернет" первое место заняла компания ОГТРК "Ямал-Регион". В номинации "Радио" первым названо Радио Sputnik.

Нация победителей

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне СМИ часто обращались к нашей общей истории. Эти материалы рассмотрены в отдельной номинации - "Нация победителей".

Замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский отметил важнейшее смысловое наполнение 2020 года. "Этот год маркирован особо, когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, а с другой стороны - этот год уникальный еще и потому, что приняты поправки в конституцию. В том числе и поправки, которые касаются защиты исторической правды, недопущения умаления подвига народа во имя защиты Отечества, и многие другие смысловые и содержательные поправки к нашему основному закону. Поэтому особо отрадно будет поздравить журналистов, которые являются победители в этой номинации", - сказал он.

Главный редактор ТАСС Михаил Петров перед награждением победителей отметил, что в годы войны ТАСС не прекращал работу ни на день. "Наши корреспонденты вместе с советскими войсками прошли весь этот тяжелый путь, передавая сводки с фронта, передавая фотографии, которые мы сегодня видим в школьных учебниках. Это, пожалуй, самый яркий, самый живой пример того, как пишется история, как потомки могут изучать историю по самым достоверным свидетельствам", - сказал он.

В этой номинации среди победителей - ГТРК "Амур", ТРК "Удмуртия", газета "Известия Мордовии" и "Коми республиканский телевизионный канал", а также газета "Туапсинские вести", журнал "Кенеш", ТК "Каскад" (Тульская область).

Этнические и локальные СМИ

В категории "Этнические и локальные СМИ" в номинации "Телевидение" первое место у МБУ "СМИ Красноселькупского района". В номинации "Печать" первым стал журнал "Ямальский меридиан", Салехард, а в категории "Интернет" первым признан информационный портал российских немцев RusDeutsch.

Среди первых также "Радио Надыма", литературно-художественный журнал для детей "Колокольчик+" (Якутск).

В номинации "Блоги" среди победителей Наталья Смирнова, (Яндекс Дзен) Ituvan_comics (Instagram) и Энциклоп (YouTube-блог). В номинации "Поколение мультимедиа" награду получила Елизавета Андреева из Пскова

За гармонизацию межнациональных отношений

Руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге отметила, что "СМИротворец" также отмечает тех, кто вносит большой вклад в дело гармонизации межнациональных отношений. "В этом году мы подумали, что не только люди, но еще организации есть такие, которые очень много делают. Кто является нашим партнером многолетним, добрым другом? Информационное агентство ТАСС", - сказала Лянге. Приз вручен "за многолетнее качественное освещение межнациональной темы".

Награду получил главный редактор ТАСС Петров. Он заметил, что агентство всегда поддерживает инициативы государства: "Наш главный ресурс - это корреспонденты, которые работают во всем мире и по всей России. Их глазами мы видим все, что происходит в каждом уголочке нашей большой страны. И мы стараемся донести это знание до самой широкой аудитории".

Как организация ТАСС получил эту награду впервые.

О конкурсе

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером.