В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 978 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 30 ноября в Москве было зафиксировано более 605,7 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечилось порядка 452,2 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 62,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, умерли 39 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.