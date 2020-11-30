В Норвегии выявили коронавирус у 28 членов экипажей российских судов

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /ТАСС/. Медики выявили коронавирус у 28 членов экипажей трех российских траулеров в Норвегии. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов.

"По состоянию на 30 ноября протестированы на коронавирус экипажи трех российских траулеров, находящихся на ремонте в районе города Олесунда - "Капитан Назин", "Капитан Демиденко" (судовладелец - ПАО "Мурманский траловый флот") и "Мыс Шельтинга" (судовладелец - АО "РК "Согра", город Мурманск). Положительный результат теста зафиксирован пока у 28 человек, из которых 27 изолированы в гостинице в портовой зоне Олесунда, один госпитализирован с выраженными симптомами заболевания. Остальные экипажи находятся на своих судах. Ожидается, что в ближайшее время станут известны результаты повторных тестов всех моряков", - сказал он.

В пятницу было известно о нескольких заразившихся на траулерах "Капитан Назин" и "Капитан Демиденко". В посольстве РФ тогда пояснили, что 24 ноября из Мурманска чартерным рейсом прибыли сменные экипажи, члены которых прошли двухнедельную самоизоляцию перед вылетом и имели отрицательные тесты на коронавирус, но в результате обязательного тестирования по прибытии в местный аэропорт Вигра коронавирус был выявлен у семерых из 129 моряков. Суда находились на судоверфи "Фискерстранд Верфт", расположенной в коммуне Сула в 23 км от Олесунда.

По данным местных властей, в понедельник повторно на коронавирус планировалось протестировать около 170 моряков на трех траулерах.