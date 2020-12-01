Президента Русского географического общества впервые выберут онлайн-голосованием

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) будет избран онлайн-голосованием на XVI съезде общества, который пройдет с 1 по 4 декабря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе РГО.

"В этом году из-за сложной эпидемической ситуации съезд впервые пройдет в заочной форме. Главная цель мероприятия - выборы президента РГО", - сказали в обществе.

В РГО сообщили, что единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность в ходе подготовки съезда, стал его действующий президент Сергей Шойгу. Для переизбрания он должен будет набрать не менее 2/3 голосов делегатов.

По информации общества, в съезде примут участие 218 делегатов, которые смогут проголосовать по всем вопросам повестки съезда в личном кабинете на сайте общества. Результаты голосования будут проверены счетной комиссией и опубликованы на сайте РГО не позднее 7 декабря.

Накануне мероприятия Шойгу обратился к делегатам. По его словам, за шесть лет, прошедших с предыдущего съезда, проведено около 1,9 тыс. экспедиций, сделаны сотни открытий, проведен географический диктант в более чем 100 странах мира. Он подчеркнул, что члены РГО "сумели доказать не только всей стране, но и миру: географическое общество и в широком смысле география в России не просто живы, но и обладают огромным созидательным потенциалом".

Съезд - высший руководящий орган РГО, который созывается по решению управляющего совета общества раз в шесть лет (до 2014 года - раз в пять лет). В исключительной компетенции съезда - определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение и изменение устава, избрание президента, управляющего совета, ученого совета и других руководящих органов общества.