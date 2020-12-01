МГУ стал лидером среди вузов РФ в предметных рейтингах RAEX

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова признан лидером среди российских вузов в предметных рейтингах, которые впервые составило агентство RAEX. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Агентство RAEX составило 10 списков университетов - лидеров по различным направлениям подготовки. Рейтинги учитывают конкурсный балл поступивших, научные публикации и репутационные оценки вузов по опросам респондентов.

"Безоговорочным лидером предметных рейтингов стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, занявший первые места в пяти сферах: это математика, физика и астрономия, ИТ, инжиниринг и технологии, а также гуманитарные науки", - сообщила пресс-служба. В сфере "Экономика и управление" МГУ занял второе место и уступил Национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Отмечается, что Московский физико-технический институт (МФТИ) вошел в топ-3 сразу четырех предметных рейтингов: математика, физика и астрономия, информационные технологии (везде 2-е место), инжиниринг и технологии (3-е место).

Лучшим вузом по направлению "Машиностроение и робототехника" признан МГТУ имени Н. Э. Баумана. Лидером в сфере "Строительство и архитектура" стал Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, лучшим медицинским вузом - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, в рейтинге в сфере "Сельское хозяйство" первое место занял Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого признан лучшим вузом по предметному охвату, поскольку представлен сразу в восьми рейтингах. Уральский федеральный университет вошел в семь списков, в шесть рейтингов вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.