Театры и кинотеатры Санкт-Петербурга ограничат наполняемость залов до 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Новые ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции вступают в силу со вторника на территории Санкт-Петербурга. Они касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров, которая теперь не должна превышать 25% от количества зрительских мест.

Исключение составляют только мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября - дату подписания губернатором Петербурга постановления о новых ограничениях - уже проданы билеты в большем количестве. До этого ограничения позволяли наполнять залы на 50%.

Кроме того, продолжает действовать запрет на продажу билетов без указания зрительского места - например, на танцпол. Посетители с такими билетами также не допускаются на мероприятия.

По последним данным, в Петербурге выявили 125 907 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 71 301 человек, умерли 5 432. За последние сутки в городе выявили 3 691 случай заражения - число выявленных больных впервые с 25 октября пошло на спад.

Действующие в городе ограничения

Спортивные мероприятия на территории Санкт-Петербурга проходят без зрителей. Работа открытых и крытых катков возможна, только если на площадке присутствуют не более одного человека на 10 кв. м площади. Для крытых катков дополнительно установили требования о недопущении к катанию более 30 человек единовременно. Требования не затрагивают деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки. Катки в зданиях торгово-развлекательных центров закрыты.

Продолжает действовать запрет на мероприятия с числом участников более 50 человек - как в помещениях, так и на открытом воздухе. Мероприятия с участием более 50 участников должны согласовываться с исполнительными органами власти Петербурга. Также приостановлена работа кружков, секций, клубов и студий, занятия в которых проходят в помещениях госучреждений города. Исключение - программы спортивной подготовки и образовательные программы.

Кроме того, в городе приостановлена деятельность предприятий общественного питания, расположенных в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров, работа фудкортов и фудплейсов, кроме объектов, расположенных на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также действует ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.

Для петербуржцев старше 65 лет обязательна самоизоляция. Им разрешается покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, а также для посещения ближайших магазинов, выноса мусора, прогулок и занятий физкультурой и спортом. Для доставки им продуктов организовали помощь добровольцев. Согласно действующему постановлению, работодатели обязаны перевести работников старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Ограничение не касается педагогов, работников сферы транспорта, торговли и здравоохранения.

Медицинские организации, участвующие в программе ОМС, временно приостановили профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

Ограничения действуют до 15 января 2021 года.