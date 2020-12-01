Мощность водопровода в Крыму, который строит Минобороны, составит 50 тыс. куб. м в сутки

ТАСС, 1 декабря. Производительность водопровода, который строит Минобороны РФ в Крыму по поручению президента РФ, составит 50 тыс. кубометров воды в сутки, говорится в бюллетене по выполнению поручений главы государства по строительству особо значимых объектов.

По информации военного ведомства, проектом нового водовода в Крыму на реке Бельбек предусмотрено строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового водозабора речной воды на 150 тыс. кубических метров. Ранее в Минобороны сообщили, что строительство должно быть завершено до марта 2021 года.

"В него будет поступать основной водяной поток. После сложной многоступенчатой комплексной очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тыс. кубометров воды в сутки", - говорится в бюллетене.

Новый гидрологический комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная позволит решить вопрос обеспечения чистой водой жителей Севастополя.

Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера. Для того чтобы перебросить воду из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы предусматривается строительство водовода протяженностью 10,5 км.

Также военные строители установят мощную плавучую насосную станцию, с ее помощью 20 тыс. кубометров воды в сутки будет подниматься на расчетную высоту 105 м, а далее вода пойдет по трубам в русло реки Черной. По данным военного ведомства, на объектах строительства водовода в круглосуточно задействовано 364 человека и 110 единиц техники.