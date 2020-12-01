Дептранс попросил водителей в Москве быть осторожнее из-за снегопада в первый день зимы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в первую зимнюю ночь. Водителей просят быть осторожнее на дорогах, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"Синоптики обещают, что 1 декабря в Москве в ночное время и до обеда пройдет мокрый снег. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость, местами - гололедица. Просим водителей быть осторожнее за рулем, а пешеходам - при переходе дороги", - сообщили в пресс-службе.

Согласно прогнозам синоптиков, с полуночи 1 декабря с сохранением до 15:00 мск в столице и граничащих районах Подмосковья ожидаются ливневой снег, гололед и ветер до 10 м/с.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Москве журналистам сообщили, что непогода ожидается в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11:00 вторника начиная с западных и северных районов столицы. В управлении просят водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, также избегать внезапных маневров, а парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам в главке советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. А при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

В новость внесены изменения (00:46 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.