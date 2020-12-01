Ирландия начинает снимать карантин с открытия магазинов промтоваров и музеев

В соответствии с планом, объявленным кабмином Ирландии 30 ноября, также вводится послабление на передвижение граждан: вместо действовавшего лимита - 5 км от дома, будут разрешены поездки в пределах графств. С 4 декабря начнут работать рестораны и гастропабы. Питейные заведения, торгующие только напитками, смогут продавать их навынос. С 18 декабря по 5 января решено ввести дополнительные послабления, чтобы дать гражданам возможность отметить Рождество и Новый год. В этот период будет действовать свободное перемещение по стране, ослаблено ограничение на проведение коллективных мероприятий в помещениях: на праздничные торжества смогут собраться представители трех семей, но не более.

По оценкам Национальной санитарной службы, жесткие меры позволили остановить вторую волну эпидемии - на сегодня Ирландия наряду с Финляндией являются единственными в ЕС странами, которые фиксируют отсутствие роста новых инфицирований в течение двухнедельного отрезка времени. По итогам понедельника в стране отмечено 306 новых случаев заражения COVID-19 и одна смерть, связанная с коронавирусом. Общее число заразившихся ирландцев с начала эпидемии составляет 72 544 человека, а количество летальных исходов - 2 053.

"Отличительные черты ирландской модели борьбы с пандемией - это баланс между политикой и эпидемиологией, а также взаимное доверие между гражданами и государством", - отметил в интервью ТАСС депутат парламента Ирландии от партии "Фине гэл" (входящей в правящую коалицию) Фергюс О'Дауд. "Почти все ограничения, несмотря на относительную жесткость, носили рекомендательный характер и были пропорциональны эпидемиологической угрозе. Сознательное поведение граждан, которые пошли на определенные жертвы, позволили нам ограничиться минимальным набором контрольно-полицейских функций", - указал парламентарий. Он также подчеркнул, что в отличие от весеннего карантина в этот раз в Ирландии были открыты школы и детские сады, работали строительные объекты.