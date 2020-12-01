Арестованный экс-замглавы ФСИН назвал питание в столичном СИЗО лучшим в Европе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко считает питание в столичном СИЗО "Лефортово", где он содержится под арестом, лучшим из всех тюрем Европы. Об этом ТАСС сообщили в столичной ОНК, члены которой посетили Максименко в изоляторе.

"Сейчас Валерий Максименко находится один в двухместной камере. Наблюдателям, которые посетили его в "Лефортово", он сказал дословно следующее: "Я снимал пробу питания во многих тюрьмах, и в России, в Европе, и странах Азии, и могу сказать, что в "Лефортово" - лучшее, что доводилось пробовать", - процитировали экс-замглавы ФСИН в ОНК.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства, до 25 января 2021 года.

Бывший замглавы ФСИН был задержан 26 ноября. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение государственных контрактов на ремонт и строительство объектов ФСИН по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу".

По данным СК, у строительной организации не было кадровых и производственных ресурсов для исполнения госконтрактов. В результате, считают в СК, не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, не была исполнена ФЦП на сумму свыше 2,1 млрд рублей на 2018-2019 годы, а ущерб от действий Максименко превысил 189 млн рублей.

Ему грозит до 10 лет колонии. Вину он не признает.