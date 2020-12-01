В Чечне завершили строительство общежития для военнослужащих и их семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Общежитие, в котором вместе с семьями будут проживать около 200 военнослужащих, сдали в эксплуатацию на территории военного городка 42-й мотострелковой дивизии. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Чечне на территории военного городка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО состоялось торжественное открытие общежития для военнослужащих по контракту. Общежитие способно принять около 200 военнослужащих по контракту вместе с семьями. Командование соединения уделяет особое внимание развитию социальной составляющей военного городка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что помимо нового общежития в гарнизоне в одном из отремонтированных зданий открыт новый фитнес-центр, функционирует современный тренажерный зал, который предназначен для военнослужащих и членов их семей. В новом спортивном зале помимо тренировок военнослужащих проводятся спортивные игры, аэробика и другие спортивные групповые занятия.

Для детей в гарнизоне построили детский сад на 110 мест, школу и три современные детские площадки, сообщили в пресс-службе военного округа.