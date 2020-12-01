В Гидрометцентре сообщили, что большинство жителей России ожидает теплый декабрь

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается около и выше нормы в большинстве регионов России. Самые большие аномалии будут зафиксированы на азиатской территории страны, где температура будет выше нормы на 1-3 градуса, сообщает Гидрометцентр.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории на 1-3 градуса выше средних многолетних значений; в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа - около нормы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру воздуха на большей части европейской территории около и на 1 градус выше средних многолетних значений, а на юге Оренбургской области и Башкирии - на 1 градус ниже нормы.