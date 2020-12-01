"Гемотест" обратился в органы правопорядка из-за поддельных справок о тестах на ковид

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сеть лабораторий "Гемотест" обратилась в правоохранительные органы в связи с массовой подделкой справок компании о результатах анализов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"По всем подобным фактам службой безопасности нашей компании инициировано обращение в правоохранительные органы с целью пресечь незаконную деятельность мошеннических ресурсов, а также взыскать с владельцев доменов компенсацию за репутационный ущерб, нанесенный лаборатории "Гемотест", - отметили ТАСС в компании.

Административный директор "Гемотеста" Сергей Шумаров сообщил, что в компании существует процедура проверки сведений и инцидентов. "При поступлении первых сообщений о поддельных справках нашими специалистами совместно с сотрудниками МВД были проведены контрольные закупки на сайтах, распространяющих подделки. Курьеры, доставившие поддельные справки, были переданы в органы МВД для дальнейшего выяснения всех обстоятельств", - подчеркнул он.

В компании уточнили, что на официальном сайте существует специальный функционал проверки данных о сделанных анализах, с помощью которого есть возможность проверить справку на подлинность, а любой сделанный в лаборатории анализ на наличие коронавируса автоматически сопровождается справкой, отправленной на электронный адрес пациента вместе с результатами исследования.

По данным "Гемотеста", первые поддельные справки компания обнаружила в середине апреля, после чего была внедрена система верификации результатов тестирования. С 26 мая пациенты, сдавшие анализы для выявления инфекции, начали получать по электронной почте стандартный бланк результатов и справку с уникальным QR-кодом. Каждому пациенту справка выдается на двух языках: русском и английском.

Лаборатория "Гемотест" - федеральная медицинская компания, ежедневно выполняющая несколько десятков тысяч медицинских анализов. Компания проводит исследования на собственной технологической базе, включающей пять многопрофильных лабораторий.