ТОФ выделил десантные катера для пассажирского сообщения с островом Русский

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) выделил четыре десантных катера, чтобы наладить пассажирское сообщение материковой части Владивостока с островом Русский. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ТОФ.

"На основании обращения заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева командованием Тихоокеанского флота принято решение о выделении четырех десантных катеров из состава соединения десантных кораблей ТОФ для налаживания пассажирских перевозок между Владивостоком и островом Русский, который до сих пор отрезан от автомобильного сообщения с материком", - сообщила пресс-служба.

Для перевозок будет привлечен десантный катер проекта 21820 (шифр "Дюгонь") "Иван Карцов", десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс все четыре катера способны перевести более 150 пассажиров. С властями города согласовывается маршрут движения и расписание катеров. Планируется, что уже сегодня экипажи приступят к выполнению поставленных задач.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, перекрыли 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Движение по мосту планировалось восстановить 30 ноября после полной очистки вант от льда, однако в понедельник в ДСД "Дальний Восток" заявили, что ограничение сохраняется на неопределенный срок.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.