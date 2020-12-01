За 10 месяцев в России зарегистрировали более 49 тыс. случаев заражения ВИЧ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 50 тысяч случаев заражения ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в России за 10 месяцев 2020 года, что на четверть меньше по сравнению с прошлогодней статистикой, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По итогам 10 месяцев 2020 года, согласно государственной статистике зарегистрировано на четверть меньше новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020 год - 49 920, 2019 год - 65 796). Обследовано на ВИЧ-инфекцию более 28,3 млн российских граждан. Преимущественно в 2020 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-49 лет (70,9% новых случаев), - говорится в сообщении. - Принципиально изменены подходы к лечению ВИЧ-инфекции, антиретровирусную терапию рекомендуют начинать как можно раньше, с момента выявления ВИЧ-инфекции, не дожидаясь результатов обследования на вирусную нагрузку и иммунный статус или снижения показателей CD4 до 350 и менее кл./мл. Антиретровирусную терапию сегодня получают 75,5% ВИЧ-инфицированных, состоявших на диспансерном наблюдении. Благодаря усилиям стран и международных организаций более 67 % (25,4 млн человек), живущих с ВИЧ в мире, получили доступ к современной антиретровирусной терапии, что существенно улучшило качество и продолжительность их жизни".

Уточняется, что количество новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека снизилось на 23% к 2020 году, а число смертей из-за СПИД сократилось на 39% в сравнении с 2010 годом. В России темпы прироста заболеваемостью ВИЧ снизились на 5% в 2018 году и на 5,6% в 2019 году, по сравнению с аналогичными периодами при широком охвате населения обследованием на ВИЧ-инфекцию - 40,8 млн человек, что составляет 27,6 % населения страны.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был учрежден в 1988 году в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно по всему миру 1 декабря проходят мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности населения о СПИДе и ВИЧ.