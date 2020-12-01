Прокуратура Владивостока раскритиковала работу мэрии в ходе режима ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Владивостока дала негативную оценку работе администрации Владивостока по ликвидации последствий ледяного шторма, который прошел на юге Приморья 19 ноября, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что в период действия на территории города режима ЧС не организовано надлежащее взаимодействие ответственных служб за ликвидацию ее последствий. Ненадлежащее содержание администрацией города объектов инженерной инфраструктуры, не актуализация перечня резервных и автономных источников электроснабжения (генераторов) на случай чрезвычайных ситуаций в период возникшей стихии привели к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока и затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам", - говорится в сообщении.

Также прокуроры выявили, что муниципалитет без должного внимания оставил вопросы бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова. Отмечена недостаточность имеющегося одного судна для удовлетворения потребности населения островных территорий в транспорте. Возможность оперативного фрахтования водных транспортных средств на период ЧС с соседних портов не предусмотрена.

"Также муниципалитетом не урегулированы вопросы обеспечения первоочередного доступа на привлекаемый водный транспорт техники специализированных служб, машин скорой помощи, топливного транспорта. По выявленным нарушениям прокурором Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий", - сообщает прокуратура.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.