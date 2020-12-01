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Пандемия COVID-19

Эксперт: наступление снижения заболеваемости COVID-19 зависит от сознательности россиян

В России наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса, отметила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Срок начала снижения коронавирусного инфицирования зависит от того, насколько сознательно россияне будут соблюдать введенные ограничения и меры профилактики. Эту точку зрения высказала ТАСС замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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"На сегодняшний день период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией пока недостаточен, чтобы статистически обоснованно сказать о том, когда будет пик заболеваемости или ее устойчивое снижение. Поэтому преждевременно давать какие-либо конкретные даты ввиду того, что инфекция еще находится в стадии изучения. Можно только сказать, что сроки наступления устойчивого снижения заболеваемости определяются степенью соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий", - сказала она.

По словам Плоскиревой, в России наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса.

Эксперт отметила, что во всех регионах сейчас соблюден баланс между объемом противоэпидемических мероприятий и эпидемиологической обстановкой. "Этот процесс носит динамический характер и Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в ежедневном режиме по каждому субъекту РФ", - добавила Плоскирева.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, умерли 39 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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