Прокуратура оспорила в суде сдачу в аренду частному лицу участка на берегу Байкала

УЛАН-УДЭ, 1 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура добилась в суде признания незаконной передачи земельного участка на берегу Байкала в Бурятии и части акватории озера в аренду частному лицу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором вскрыт факт выбытия из владения государства прибрежной территории Байкала, а также части его акватории общей площадью более 21 тыс. кв. метров в районе местности Байкальский Прибой. Решением Кабанского районного суда требования прокурора удовлетворены", - сообщили в ведомстве, добавив, что пока судебный акт в законную силу не вступил.

По данным прокуратуры, в 2016 году администрация Кабанского района Бурятии предоставила в аренду физическому лицу участок для осуществления рекреационной деятельности. Арендатор в 2018 году уступил свое право аренды третьему лицу.

"Указанный участок относится к особо охраняемой местности, представляет собой непосредственно береговую зону Байкала. Органы местного самоуправления не имели полномочий по распоряжению данной территорией", - пояснили в природоохранной прокуратуре. В суде прокурор добивался истребования участка из незаконного владения, аннулирования записи в Едином государственном реестре недвижимости и демонтажа пирса.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В 1996 году озеро признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.