Изменение климата и сохранение вечной мерзлоты обсудят на Северном форуме в 2021 году

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Темой Северного форума по устойчивому развитию в 2021 году станут изменение климата и сохранение вечной мерзлоты. Об этом сообщил во вторник временно исполняющий обязанности исполнительного директора Северного форума Владимир Васильев в ходе виртуального моста, который проходит в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии".

"Вопросам сохранения климата и сбалансированного развития природных экосистем уделяется очень большое внимание. Поэтому мы приняли решение, что третий Северный форум по устойчивому развитию в следующем году пройдет под названием "Изменение климата и сохранение вечной мерзлоты", - сказал Васильев.

Второй Северный форум по устойчивому развитию прошел в конце сентября в Якутске с участием порядка 400 экспертов из 10 стран. Основной темой форума в 2020 году стали возможности развития транспортной инфраструктуры северных территорий. Организаторами форума были правительство Якутии, международная неправительственная организация "Северный форум" и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.

Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" стартовал в этом году с 23 ноября. В этом году впервые проходит в онлайн-формате. Является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране.