За время ЧС во Владивостоке жителям раздали 7,5 тыс. газовых плит

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Жители пострадавших от отсутствия электроснабжения районов Владивостока получили 7,5 тыс. газовых плит и почти 30 тыс. газовых баллонов для них, сообщает во вторник пресс-служба администрации Владивостока.

"Почти 30 тыс. газовых баллонов, 7,5 тыс. газовых плит и более 78 тыс. литров воды было доставлено жителям Владивостока, пострадавшим в результате ЧС. На сегодняшний день представители городской администрации продолжают оказывать адресную помощь горожанам. Для обеспечения питанием населения были также развернуты пункты временного размещения и организована работа полевых кухонь. В результате горячим питанием обеспечено 45 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помощь оказывалась жителям Первомайского района Владивостока, островов Русский и Попова, поселков Трудовое и Рыбачий, а также микрорайона Эгершельд. Именно в этих районах в результате ледяного дождя сложилась наиболее сложная ситуация. Во вторник полевые кухни продолжают работать на острове Русском. Социально-незащищенной категории граждан специалисты мэрии доставляют продуктовые наборы и оказывают другую необходимую помощь.

Ликвидация последствий ледяного дождя, прошедшего на юге Приморья 19 ноября, во Владивостоке еще продолжается. В частности, дорожные службы Владивостока повторно обрабатывают сложные участки с наледью, вывозят собранный во время расчистки снег, распиливают и вывозят упавшие ветки и деревья. Ежедневно на помощь им приходят волонтеры, студенты, курсанты, сотрудники коммерческих организаций, военные, представители ТОФ, лесничества, МЧС.

Ранее во вторник прокуратура Владивостока дала негативную оценку работе администрации Владивостока по ликвидации последствий ледяного шторма. Прокуроры выявили, что в период властями города не организовано надлежащее взаимодействие ответственных служб за ликвидацию ее последствий, также муниципалитет без должного внимания оставил вопросы бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова. Отмечена недостаточность имеющегося одного судна для удовлетворения потребности населения островных территорий в транспорте.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах Приморья, остались без электроснабжения. Во Владивостоке в разное время отключенными от электроснабжения оставались свыше 60 тыс. человек.