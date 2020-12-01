Мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии получил медикаменты и средства индивидуальной защиты

ТАСС, 1 декабря. Более 150 кг медикаментов и средств индивидуальной защиты поставили в мобильный госпиталь Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске (Хакасия) для лечения пациентов, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"В госпиталь были доставлены антибиотики, жаропонижающие и другие медикаменты для лечения пациентов с сопутствующими заболеваниями, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и иных патологий. Данных медикаментов достаточно для интенсивной работы госпиталя в течение месяца. Для медицинского персонала были доставлены индивидуальные защитные костюмы, медицинские перчатки и средства защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.

В военном госпитале долечиваются пациенты с COVID-19 из различных населенных пунктов региона: Абакана, Черногорска, Усть-Абакана, Саяногорска и других, в основном это граждане в возрасте от 50 лет и старше. Доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона.