Спасатели планируют очистить мост на остров Русский ото льда к концу недели

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Завершение очистки ото льда вант моста на остров Русский во Владивостоке запланировано до конца недели, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Условием достижения такого результата должна стать хорошая погода.

"Состав группировки спасателей МЧС России составляет 14 человек. В расчистке конструкций моста также принимают участие промышленные альпинисты и специалисты предприятия, обслуживающего мост. Всего 25 человек. При сохранении относительно благоприятных погодных условий работы на Русском мосту полностью будут завершены к концу этой недели", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту, по данным ведомства, расчищены более 120 вант из 168, выполнено 80% общего объема работ. После удаления ледяных отложений с вант альпинисты приступят к очистке пилонов. Специалисты отмечают, что это сложный и энергоемкий процесс: длина ванты составляет более 560 м, альпинисты работают на высоте свыше 300 м.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Движение по мосту планировалось восстановить 30 ноября после полной очистки вант от льда, однако в понедельник в дирекции по дорожному строительству "Дальний Восток" заявили, что ограничение сохраняется на неопределенный срок.

Для транспортного сообщения между островом, где живут около 5 тыс. человек и учатся 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы.