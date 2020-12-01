В Москве открылся прием заявок на Архитектурную премию 2021 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый сезон премии Москвы в области архитектуры и градостроительства стартует в столице во вторник. Прием заявок продлится до 15 февраля 2021 года, на премию может быть представлен любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2020 году, сообщил ТАСС во вторник главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Каждый год премия является для нас сложным и интересным вызовом по отбору лучших проектов, и я призываю всех участников профессионального сообщества независимо от размера бюро, возраста, статуса и известности подавать заявки. Среди номинантов прошлых лет вы увидите целый ряд молодых компаний и бюро, которые заявились на премию впервые, что не помешало судьям включить их в претенденты на победу. Если ваш проект достоин, он будет отмечен жюри", - сказал Кузнецов, являющийся председателем жюри премии.

Он отметил, что номинации премии не статичны, они формируются в зависимости от проектов, поданных в текущем году. "Это позволяет нам не оставлять за бортом значимые для города объекты только потому, что они не укладываются в жесткие рамки установленных когда-то номинаций. Например, в прошлом году мы впервые наградили проект ТПУ, отметив на уровне города работу архитекторов над одним из важнейших направлений развития Москвы, которым является транспортная инфраструктура", - сказал главный архитектор столицы.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году и является одной из крупнейших профессиональных наград. Награды присуждаются за наиболее выразительные, оригинальные, качественные архитектурно-градостроительные решения, которые помогают формировать комфортную городскую среду и способствуют развитию строительной отрасли в Москве. До 2017 года Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты года в рамках "Премии Архсовета Москвы".

Архитектурную премию вручает мэр столицы, призовой фонд составляет 5 млн рублей. Победителей отбирает экспертное жюри, выключающее членов Архсовета Москвы, журналистов, общественных деятелей и урбанистов, в два этапа: на первом судьи рассматривают весь объем поданных на премию заявок, формируя лист номинаций и номинантов текущего года, на втором - выбирают победителей, награждение которых приурочено ко Дню архитектора. Лауреаты получают до 5 премий в размере 1 млн рублей каждая.

Победителей 2020 года выбирали из 40 номинантов. В итоге жюри отметили пять проектов: в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортного назначения" победил проект архбюро Тимура Башкаева - ТПУ "Рязанская"; в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования, медицины, религиозного назначения и городского управления" победу одержала общеобразовательная школа на 2,1 тыс. мест архитектурного бюро Асадова; в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса" лауреатом стал участник программы реновации - жилой дом на ул. Бауманская, вл.47/1 архитекторов ГК "Олимпроект" и архбюро Катерины Грень"; в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта коммерческого назначения" победа была присуждена комплексу апартаментов с подземной автостоянкой на ул. Нижняя Масловка, вл. 10, бюро WALL и в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивно-зрелищного назначения" победителем стал центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, архитектор - ТПО "Прайд".