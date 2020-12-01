В Хабаровском крае разработали зимние маршруты, знакомящие с дикой природой региона

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Туроператоры в Хабаровском крае разработали новые зимние маршруты, знакомящие с дикой природой региона и позволяющие провести предстоящие новогодние праздники, наблюдая за амурским тигром. Об этом ТАСС сообщил и. о. заместителя министра культуры Хабаровского края - председателя комитета по туризму Михаил Сафронов.

"Разработаны зимние маршруты, в их числе - "В царстве амурского тигра", "Глэмпинг в национальном парке "Анюйский", "По следу Амурского тигра", - сказал Сафронов.

Провести время на территории тигров можно в Анюйском национальном парке. Парк расположен на одном из склонов центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура. Здесь обитает популяция из 12-15 краснокнижных хищников. "Наблюдать за тиграми можно через фотоловушки - гостям предлагается установить аппаратуру, а затем забрать материал. Нередко получаются хорошие кадры", - сказала представитель ООО "Заповедные места" Екатерина Семикова. Присутствие тигра туристы смогут ощутить и во время прогулок на снегоходах по заснеженной тайге - на глаза часто попадаются следы тигров, отметины на деревьях. На случай встречи с животным у гидов есть отпугивающие средства, уточнили в туркомпании, но тигр очень осторожен и вряд ли подойдет к людям. Маршрут согласован с объединенной дирекцией государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

"Проживать гости будут в комфортном глэмпинге, во время отдыха желающие смогут порыбачить в притоках Анюя, где водится ленок, хариус, таймень. Посетить высящиеся над лесом живописные скалы Надге, о которых писал Владимир Арсеньев, одну из старейших на Дальнем Востоке тисовых рощ", - сказала Семикова. Она уточнила, что эти туры пока не участвуют в программе лояльности Ростуризма и платежной системы "Мир", по которой за отдых определенной категории предусмотрен кешбэк 20%. Компания готовит необходимые документы для этого.

Привлечь другие регионы

В зимнее время года туристам в Хабаровском крае предлагают отправиться и в национальное нанайское село Сикачи-Алян, рядом с которым находятся самые древние и одни из самых ярких и выразительных из обнаруженных на Дальнем Востоке петроглифов - сделанных людьми около 12 тыс. лет назад наскальных рисунков, изображающих лица людей, фигуры животных, узоры и знаки. "Гостей встречаем особым обрядом очищения, рассказываем об экспонатах нашего семейного музея, угощаем ухой, традиционной рыбной закуской, проводим к петроглифам. Желающие могут поиграть в национальные игры, покататься на лыжах вдоль залива реки", - рассказала агентству хозяйка подворья "Стойбище сородичей" Елена У.

Есть у туристов возможность отправиться и в железнодорожный круиз по Транссибирской магистрали от Тихого океана до Байкала на поезде класса deluxe и по другим маршрутам, сообщили агентству в региональном комитете по туризму.

Для привлечения туристов из других регионов страны информацию о маршрутах разместят на цифровой площадке RussPass. "Публикация зимних туров на данной платформе ведется по соглашению между министерством культуры края и комитетом по туризму города Москва о взаимном сотрудничестве в сфере туризма. Это позволит продвигать турпотенциал края на всероссийском рынке туруслуг, что позволит привлечь туристов из центральной России", - сказал Сафронов.