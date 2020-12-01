Росздравнадзор проверит две больницы Новосибирска из-за сообщений о неоказании помощи

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит две туберкулезные больницы Новосибирска после сообщений местных СМИ об отказе в медицинской помощи пациенту с туберкулезом и коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по региону.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее канал "НСК 49" сообщил, что пациента с открытой формой туберкулеза, который ранее четыре месяца лечился в туберкулезном диспансере, привезли на операцию в Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава России. В учреждении мужчина заразился коронавирусом, поэтому его решили перевести в областную туберкулезную больницу, где из-за отсутствия мест в медицинской помощи ему отказали и отправили домой.

В Росздравнадзоре отметили, что в ходе проверок специалисты оценят правильность организации медицинской эвакуации пациентов с данными патологиями.