"Сириус" получит особый статус, принципиально отличающий его от муниципалитета

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная территория "Сириус" не станет еще одним субъектом РФ или новым типом муниципалитета - она получит особый юридический статус. Об этом сообщила ТАСС руководитель Фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

"Создаваемая федеральная территория "Сириус" - это не еще один, 86-й по счету, субъект Российской Федерации и не разновидность муниципального образования, а территория с особым юридическим статусом, созданная для реализации приоритетных государственных задач в наиболее важных для развития страны сферах", - сказала Шмелева.

Она отметила, что основными сферами будут создание благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализация приоритетов научно-технологического развития РФ и сохранение олимпийского, спортивного, культурного и природного наследия. Кроме того, планируется обеспечить интенсивное социально-экономическое и инновационное развитие территории, повысить ее инвестиционную привлекательность.

"Фонд "Талант и успех" и его проекты - Образовательный центр "Сириус", одноименные Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, лицей, - их сотрудники и жители городского округа примут самое активное участие в формировании стратегии федеральной территории и органов ее управления. Мы используем весь свой опыт и возможности, чтобы выполнить все задачи, которые предписаны нам новым статусом", - отметила Шмелева.