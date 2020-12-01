Эксперты выяснили, во сколько россиянам обойдется елка и новогодние игрушки

Покупка ели и новогодних украшений в 2020 году обойдется в среднем в 3 350-4 550 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования на предмет ассортимента и цен на елки и новогодние украшения на сайте "Авито".

"В краткосрочной перспективе покупка натуральной елки на сайте обойдется россиянам в несколько раз дешевле искусственной, хотя искусственные можно использовать не один год: живая ель стоит в среднем 300 рублей, а искусственную можно приобрести по средней цене в 1 500 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аналитики отметили, что в ноябре на "Авито" было размещено в 2,4 раза больше объявлений о продаже живых елей, а объявлений о продаже искусственных - на 88% больше, чем в прошлом году. Натуральные ели стали дешевле на 14%, а стоимость искусственных, наоборот, выросла на 16%.

По данным компании, пользователи "Авито" разместили в два раза больше объявлений о продаже гирлянд, чем в ноябре прошлого года, средняя цена снизилась на 6%, до 650 рублей. При этом предложение мишуры увеличилось на 62%, средняя цена выросла на 2% - до 500 рублей.

Ассортимент елочных игрушек в этом в ноябре увеличился на 40%, по сравнению с прошлым годом. Купить их можно в среднем за 400 рублей, что выше цены 2019 года на 14%.

Звезду для елки можно приобрести в среднем за 500 рублей, а новогодний венок, который становится все более популярным у россиян - за 1 000 рублей. В этом году количество объявлений о продаже венков на "Авито" увеличилось на 48%.