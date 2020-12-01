Временным порядком установления инвалидности с апреля воспользовались 1,1 млн россиян

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более чем 1,1 млн россиян с инвалидностью с апреля этого года воспользовались временным упрощенным порядком прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Так, инвалидность впервые была установлена 350 тыс. россиянам, 750 тыс. продлили этот статус, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Более 1,1 млн граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Из них для порядка 350 тыс. граждан инвалидность установлена впервые, а более 750 тыс. граждан продлевали этот статус или изменяли группу инвалидности", - рассказали в Минтруде.

В пресс-службе напомнили, что временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. В последующем действие временного порядка было продлено до 1 марта 2021 года.

"Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов", - рассказали в министерстве.

В Минтруде добавили, что для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ. "Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации", - отметили в пресс-службе.