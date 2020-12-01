В Мурманской области заработала система СМС-оповещения пациентов, сдавших тест на COVID-19

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Система СМС-информирования пациентов, сдавших тест на коронавирусную инфекцию, начала работать в лабораториях Минздрава Мурманской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В лабораториях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, в режиме реального времени ведется СМС-информирование пациентов, сдавших тест на коронавирусную инфекцию и находящихся на амбулаторном лечении. Получив СМС с положительным результатом, пациент и те, кто с ним проживают, должны автоматически оставаться в режиме самоизоляции до приезда медиков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что СМС получают те пациенты, которые дали согласие на информирование. В настоящий момент более 83% сдавших тесты в амбулаторных условиях уже получили ответ в виде сообщения. Время от поступления проб до получения ответа не превышает 24 часов.

"На прошлой неделе СМС-информирование работало в тестовом режиме, и сегодня результаты узнали уже более 5 000 человек. И самое главное, что нам удалось сократить в два раза сроки получения ответа. Ранее сообщение приходило спустя 48 часов", - приводят в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.