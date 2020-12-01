Пользователи "Яндекс Go" смогут жертвовать на благотворительность с поездок на такси

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пользователи "Яндекс Go" при оплате поездок на такси смогут отдавать деньги на благотворительность. Стоимость поездки можно округлить в большую сторону, а разница пойдет на оплату такси для маломобильных граждан, говорится в сообщении компании.

Округляя стоимость поездки, например с 243 рублей до 250, пользователь отправит разницу на оплату поездок для подопечных благотворительных фондов, с которыми сотрудничает проект "Яндекса" "Помощь рядом". Округление можно включить в последней версии приложения "Яндекс Go" и выключить в любой момент. Стоимость поездки автоматически округляется до числа, кратного десяти. Если чек и так "круглый", дополнительных списаний не будет. "Яндекс" до конца года будет удваивать каждое начисление.

Фонды -- партнеры "Помощи рядом" заботятся о маломобильных людях, в том числе о детях и взрослых с инвалидностью, людях, переживших инсульт, семьях, где есть дети с ДЦП. Подопечным фондов сложно пользоваться общественным транспортом, и "Помощь рядом" бесплатно организует для них поездки на такси. На машине можно добраться на реабилитацию, на учебу и по другим делам.

По словам директора по маркетингу "Яндекс Go" Дарьи Золотухиной, акция приурочена к международной акции "Щедрый вторник", которая проходит 1 декабря, и цель которой -- привлечь внимание к теме благотворительности.

О проекте "Помощь рядом"

"Помощь рядом" - социальный проект Яндекса. Сейчас он организует бесплатные поездки на такси для подопечных семи благотворительных фондов: "Галчонок", "Дом с маяком", "ОРБИ", "Перспективы", "Подарок ангелу", "Спина бифида" и "Хрупкие люди". Другие фонды, опекающие маломобильных людей, также могут подключиться к проекту. Машину можно вызвать в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Уфе.