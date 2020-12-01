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Высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" проверяют на наличие призыва к экстремизму

По данным источника в правоохранительных органах, Алексей Навальный призвал к насильственному изменению конституционного строя
Алексей Навальный Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московские следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о свержении конституционного строя в России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ. "В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

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