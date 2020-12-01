В ГИБДД заявили, что некоторые водители утратили чувство опасности после отмены локдауна

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ситуация после снятия в России введенного из-за пандемии коронавируса локдауна отличалась нестабильностью. Как отметил замглавы ГИБДД Владимир Кузин, это связано с тем, что водители частично утратили навык, а некоторые из них находились в эйфории после отмененных мер.

"Когда же их (ограничительные меры) сняли, ситуация поначалу отличалась нестабильностью. В разные дни происходило то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%. Все объясняется довольно просто. Люди, которые снова сели за руль, частично утратили водительские навыки, а некоторые - и чувство опасности, поддавшись эйфории после отмененного локдауна", - сказал Кузин в интервью, опубликованном во вторник на сайте "МВД-медиа".

По его словам, трафик вернулся к прежним показателям и даже вырос. Кузин отметил, что благодаря сдерживающим мерам, в основном профилактического характера, ситуация в настоящее время стабилизировалась.

Проект нового КоАП

Кузин также сообщил, что инструментарий для борьбы с нарушителями правил дорожного движения закладывается в проект нового КоАП.

"Правительством РФ в прошлом году образована межведомственная рабочая группа по подготовке нового документа. По сравнению с действующей редакцией в КоАП в большей степени закладывается инструментарий, нацеленный на злостных правонарушителей правил дорожного движения. Предлагаемые новеллы способствуют достижению нулевой смертности в результате ДТП. Убежден, что и в новой редакции документ также будет претерпевать изменения. И это нормально", - сказал он.

Он также отметил, что принять какой-либо документ, который не будет меняться долгие годы, невозможно. "Думаю, принять какой-то незыблемый правовой акт не получится, да и не нужно этого делать. Ведь законодательство - это живой организм, постоянно обновляющийся в зависимости от меняющихся условий жизни", - сказал Кузин.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему КоАП.

Средства индивидуальной мобильности

Кузин также сообщил, что водителям средств индивидуальной мобильности, таких как гироскутеры и электросамокаты, будет запрещено выезжать в состоянии опьянения.

По его словам, в последние годы на улицах появилось огромное количество моторизованных участников движения, которые не вписаны в рамки законодательства. "Министерство [транспорта] предлагает внести следующие поправки в ПДД: электросамокаты, гироскутеры, ролики и прочий подобный транспорт теперь выделяется в отдельную группу - средства индивидуальной мобильности (СИМ). Управлять СИМ в состоянии алкогольного опьянения запретят. Их владельцам определят условия и место передвижения. Разрешат ездить, в том числе в пешеходной зоне, а в ночное время обяжут включать фонарь", - сказал Кузин.

По его словам, по техническим характеристикам электросамокаты можно отнести к мопедам. "Напомню, что в России для управления таким видом транспорта требуется водительское удостоверение категории "М". Электротранспорт развивает значительную скорость - до 70 километров в час, что создает высокую вероятность потери управления. Это представляет смертельную опасность как для несовершеннолетних водителей, так и для окружающих", - заключил он.

Ранее Минтранс РФ предложил ввести новый термин - "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) - для самокатов, сигвеев, гироскутеров, электросамокатов, роликовых коньков и моноколес, а также изменить правила дорожного движения для их владельцев.