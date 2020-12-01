Победителями конкурса "Моя страна - моя Россия" стали более 120 человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 120 человек получили высшие результаты в конкурсе "Моя страна - моя Россия". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Совсем скоро мы назовем имена 125 победителей, но сейчас, не выделяя кого-то конкретно, хочу сказать, что лучшие проекты затрагивают вопросы энергетики, градостроительства, комфортной городской среды и развития удаленных арктических и дальневосточных территорий", - сказал Комиссаров.

По его словам, также проекты касались экологии и образования. "Конечно, в Год памяти и славы, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне большое количество инициатив победителей направлено на сохранение исторической памяти, гражданское и патриотическое воспитание", - добавил он.

Победителей ждут денежные призы, гранты на реализацию своих инициатив, возможность пройти стажировки в крупнейших российских компаниях.

Он напомнил, что конкурс стал частью платформы "Россия - страна возможностей" в феврале 2019 года. "С этого времени число наших участников выросло в разы. В нынешнем сезоне к нам присоединились уже более 63 тыс. человек", - добавил он.

"Важным шагом в развитии проекта стал выход на международный уровень. В 2020 году к конкурсу присоединились не только граждане из всех регионов России, но и представители 15 зарубежных стран. В их числе Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Египет, Испания и Конго", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Организаторы уточнили, что список победителей опубликован на сайте конкурса.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел. Конкурс реализуется в течение 17 лет и ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов и активных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные на улучшение качества жизни российских территорий.

В 2020 году конкурс проводился в 20 тематических номинациях, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей".