В Крыму за два года достроят 17 детских садов, по которым ранее расторгли контракты

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство 17 детских садов, по которым из-за нарушений ранее были разорваны контракты с подрядчиками и возбуждались уголовные дела, завершат в 2022 году в Крыму. Об этом во вторник сообщил журналистам министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

"На основании возбужденных уголовных дел и судебных процессов, которые сегодня заказчик ведет по всем объектам, нам уже Министерством экономического развития Российской Федерации доведены средства. Сегодня все эти сады обеспечены лимитами финансирования на плановый период 2021-2022 годов. Все эти объекты находятся на корректировке, везде выбраны проектировщики, по части объектов мы уже вышли из экспертизы, по остальным выходим в первом полугодии 2021 года. И все эти 17 детских садов планируем ввести в эксплуатацию в 2022 году", - сказал Храмов.

Он уточнил, что один из 17 детских садов (детский сад "Ягодка" в Белогорском районе) уже достраивают. "У нас по плану только в марте следующего года выход из экспертизы. Но проектировщик вышел раньше. Уже определен поставщик, он уже строится", - рассказал Храмов.

Всего на строительство детских садов в Крыму и Севастополе в федеральной целевой программе (ФЦП) развития полуострова до 2024 года заложено 28,9 млрд рублей, запланировано строительство 59 объектов. Ранее уже открылись 27 детских садов.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023-м - около 150,1 млрд. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей.