Свиньи в омской деревне могли заразиться АЧС через пищевые отходы ковидной больницы

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Очаг неизлечимой африканской чумы свиней, который был зарегистрирован в конце прошлой недели в деревне Березянка Омской области, мог возникнуть из-за кормления животных пищевыми отходами из ковидной больницы. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка.

"Животные содержались в ужасных условиях. Владелец (личного подсобного хозяйства - прим. ТАСС) собирал помои с детских садиков, ковидной больницы им. Кабанова, овощи и фрукты, которые выкидывали киоски - все это было свалено в кучу и этим кормили свиней. <...> Причины будем выяснять. Можно предположить, что в больницу, где лежит очень много народа, люди приносили передачи, возможно с других регионов", - сказала Матыка.

По ее словам, пробы вируса были отправлены в Федеральный центр по охране здоровья животных во Владимире. "Они точно скажут происхождение вируса, его генетику, откуда он мог поступить", - отметила эксперт.

В отношении владельца хозяйства, где возник очаг АЧС, будет возбуждено административное дело за нарушение правил содержания животных.

"Там были вообще жуткие условия. Из-за него пострадали три населенных пункта, у всех было проведено отчуждение свиней (более 300 голов - прим. ТАСС)", - пояснила заместитель руководителя регионального Россельхознадзора.

В региональном Минсельхозе ТАСС сообщили, что пострадавшие владельцы животных получат за них компенсации. "Будут проведены расчеты, установлен размер компенсации за кг живого веса. Сейчас животные уже набрали к зиме вес, поэтому суммы будут немаленькие", - сказал собеседник агентства.

Утилизация пищевых отходов

Матыка добавила, что Россельхознадзор устанавливает, почему пищевые отходы из больницы и детсадов не утилизировались должным образом. "Мы написали письма в соответствующие министерства. Из больницы Кабанова два раза в неделю владелец забирал эти отходы, хотя по закону они должны утилизировать", - подчеркнула она.

В региональном Минздраве журналистам сообщили, что пищевые отходы в больнице утилизируются подрядной организации по договору на вывоз эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам.