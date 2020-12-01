В Липецкой области до конца декабря ограничили работу уличных ярмарок

ТАСС, 1 декабря. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов из-за пандемии запретил в регионе с 5 по 31 декабря проведение уличных ярмарок, если на них создано более 30 торговых мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Ярмарочная торговля в период пандемии коронавируса в Липецкой области будет ограничена. Соответствующее постановление подписал руководитель региона Игорь Артамонов. В документе говорится, что с 5 по 31 декабря 2020 года запрещается проведение сезонных уличных ярмарок, где будет больше 30 мест для продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Меры приняты для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе также по 16 декабря продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 11 242 случая заражения коронавирусом, из них 9 045 человек выздоровели, 112 умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, умерли 39 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.