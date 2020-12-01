В СФ попросят губернаторов поддержать проекты лидеров конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сенаторы намерены провести работу с главами российских регионов, чтобы они оказали поддержку победителям конкурса проектов "Моя страна - моя Россия". Об этом заявила во вторник глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Мы будем отрабатывать с сенаторами и готовы каждому [главе региона] направить письмо, чтобы эти ребята не остались без внимания своих субъектов, чтобы было деятельное сопровождение - где-то финансовая помощь, где-то помощь в виде стартапа, где-то моральная поддержка и освещение. Все это в комплексе поможет сделать так, чтобы проекты получили поддержку и стали действительно полезными для нашей страны", - сказала она во вторник в ходе пресс-конференции и награждения победителей XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских и образовательных проектов в ТАСС.

Сенатор сообщила, что в этом году в конкурсе приняли участие более 63 тыс. человек из всех регионов страны, включая представителей из 15 государств. Гумерова, которая является председателем экспертного совета конкурса, также рассказала, что каждый представленный проект рассматривали не менее трех экспертов конкурса. "Это позволило каждому участнику дать реальный шанс на победу. Победителей конкурса - 125. Они представляют 47 регионов РФ. Но, как уже не раз отмечалось, в конкурсе нет проигравших", - сказала глава комитета СФ.

Она зачитала приветствие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с поздравлением в адрес победителей конкурса. "Поздравляя победителей, хочу отметить: этот конкурс из числа тех, в которых вообще нет проигравших. Вся страна выигрывает от того, что все больше молодых людей, оглядываясь на мир вокруг себя, на регион, город, село, предлагают свои творческие решения, выступают с оригинальными авторскими проектами. Они касаются защиты природы, сохранения исторической памяти, развития предпринимательства, цифровой среды - 20 разнообразных номинаций", - говорится в обращении Матвиенко.

Спикер Совфеда указала на наблюдающийся в последние годы рост активности молодежи. "В этом году конкурс впервые стартовал в Совете Федерации. Возможно, наша площадка и стала счастливой, своеобразным талисманом для участников конкурса и победителей", - отметила она.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия", ставший частью президентской платформы "Россия - страна возможностей", нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел. Конкурс реализуется в течение 17 лет и ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов и активных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные на улучшение качества жизни российских территорий.

В 2020 году конкурс проводился по 20 тематическим номинациям, охватывающим большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".