Память Антоновой почтили минутой молчания на "Забелинских чтениях"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минута молчания в память о президенте Пушкинского музея Ирины Антоновой, которая умерла на 99-м году жизни, прошла на открытии XXV Забелинских научных чтений. Антонова оказала колоссальное влияние на развитие музейного дела, сказал Алексей Левыкин, директор Исторического музея, выступающего одним из организаторов мероприятия.

"Я вынужден начать нашу дирекцию, наши чтения с печальной новости. Ушла из жизни Ирина Александровна Антонова - выдающийся деятель культуры нашей страны, выдающий деятель музейного дела. Человек, который в течение длительного времени руководил одним из самых знаменитых музеев не только нашей страны, но и всего мира, Пушкинским музеем", - сказал Левыкин.

Он добавил, что Антонова оказала колоссальное влияние не только на развитие музейного дела в РФ, но и во всем мире. "Неслучайно она долгое время возглавляла ИКОМ Советского Союза. Она уважаема и любима музейщиками России, стран СНГ. Давайте почтим ее память минутой молчания. Мы будем гордиться тем, что нам пришлось работать и трудиться в эпоху Ирины Александровны Антоновой", - заключил он.

Ранее директор Пушкинского музея Марина Лошак сообщила ТАСС, что Антонова умерла вечером 30 ноября. Дата и время прощания и похорон будут известны позднее.