Путин направил приветствие участникам форума "Национальная система квалификаций России"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам шестого всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", который проходит в этом году 1 и 2 декабря в онлайн-формате. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Новые глобальные вызовы, с которыми столкнулись в нынешнем году наша страна и весь мир, привели к тому, что миллионы людей перешли на дистанционный формат работы и учебы. <...> Отрадно, что в этих условиях работа по внедрению национальной системы квалификаций, созданию механизмов их независимой оценки, актуализации профессиональных стандартов с учетом приоритетов экономики успешно продолжается и в полной мере отвечает реалиям рынка труда", - говорится в послании президента.

Глава государства подчеркнул: благодаря передовым технологиям профессиональный экзамен может стать единым доступным инструментом оценки квалификации как для граждан, имеющих опыт работы, так и для выпускников системы профессионального образования в соответствии с требованиями работодателей.

"Уверен, что ваш форум пройдет в конструктивном ключе, а его решения обязательно найдут воплощение в практической деятельности", - добавил президент.

Ежегодно форум собирает представителей органов государственной власти и субъектов РФ, Минтруда, Минпросвещения и Минобрнауки, советов по профессиональным квалификациям, компаний и работодателей, профессиональных сообществ. Организатором форума выступает Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) под эгидой Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, при поддержке и участии Российского союза промышленников и предпринимателей, профильных министерств, советов по профессиональным квалификациям.