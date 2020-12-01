В России из-за коронавируса умерли 569 человек за сутки. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 569 против 368 днем ранее, это максимум начала пандемии. Всего от инфекции умерли 40 464 пациента, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба. Более 30% смертей пришлись на три региона с самой высокой заболеваемостью - Москву (76 случаев), Санкт-Петербург (85) и Подмосковье (21).

По данным оперативного штаба, за сутки скончались 25 пациентовв Ростовской области, 22 - в Красноярском крае, 17 - в Республике Коми.

Заразившиеся и выздоровевшие

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 26 402, до 2 322 056. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост четыре дня не превышает 1,2%. Более 40% новых случаев пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай, Ненецком АО (по 0,5%), Ханты-Мансийском АО, Дагестане (по 0,6%), Республике Тыва, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Краснодарском крае (по 0,7%).

В частности, за сутки были выявлены 3 697 новых случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 104 - в Московской области, 462 - в Нижегородской области, 427 - в Республике Карелия, 387 - в Архангельской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, увеличилось на 1 070, до 478 125, следует из данных оперативного штаба.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 763. Всего уже выздоровели 1 803 467 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась с 77,5% до 77,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 890 пациентов в Санкт-Петербурге, 627 в Московской области, 485 - в Кировской области, 460 - в Хабаровском крае, 411 - в Архангельской области, по 403 - в Якутии и Нижегородской области, 364 - в Республике Алтай.

Ситуация в регионах

Хотя основная часть выявляемых случаев заражения в стране приходится всего на несколько регионов, заболеваемость остается высокой практически повсеместно.

В Центральной России число заболевших за сутки возросло на 10 241. Без учета Москвы прирост составил 3 717 случаев, что стало очередным максимумом для федерального округа.

В Северо-Западном округе подтвердили 6 205 случаев. Помимо Петербурга, заболеваемость здесь растет, в частности, в Карелии, Архангельской и Вологодской областях.

Третье место по этому показателю занимает Приволжье - 2 756 инфицированных, как и днем ранее, четвертое - Сибирь, где был выявлен 1 961 заразившийся. На Дальнем Востоке число заболевших увеличилось на 1 752, в Южном федеральном округе - на 1 355, на Урале - на 1 329. Повсеместно количество подтвержденных случаев оказалось ниже максимумов, но ненамного.

На Северном Кавказе при этом впервые с начала пандемии выявили более 800 заболевших за один день. Почти 30% из них приходится на Ставропольский край, примерно такую же долю вместе занимают Дагестан и Чечня.