Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,05

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за сутки опустился с 1,09 до 1,05. В Москве во вторник этот показатель снизился с 1,22 до 1,11, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1. В Свердловской области он составляет 0,97. В Красноярском крае показатель уже неделю равняется единице, а в остальных он превышает эту отметку.

В Иркутской области он составил 1,01, в Нижегородской области - 1,02, в Воронежской области - 1,03, в Ростовской области - 1,05, в Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге - 1,06. Причем в Петербурге показатель опустился до самой низкой отметки с конца октября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.