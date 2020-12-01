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Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве выявили за сутки 6 524 заразившихся коронавирусом

Всего с начала пандемии в столице выявили 612 248 заразившихся

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новые 6 524 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 612 248 заразившихся, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Москве было выявлено 6 511 заболевших.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 6 225 пациентов, 76 человек умерли.

За все время в столице выздоровели 458 409 человек, было зарегистрировано 8 978 летальных исходов. В настоящее время в столице болеет 144 861 человек.

В новость были внесены изменения (11:17 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия COVID-19
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