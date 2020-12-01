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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 1 104 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 10 мая

Всего с начала пандемии в Московской области выявили 112 130 заразившихся

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за сутки возросло на 1 104, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Для региона это максимум с 10 мая - тогда там выявили 1 133 заразившихся, что стало самым большим значением за все время пандемии.

Всего, по данным штаба, в Московской области выявили 112 130 случаев заражения (почти 1,5% населения региона). По этому показателю она занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Уже выздоровели 80 474 заболевших, то есть 71,8%. Это ниже среднего показателя по стране.

По числу летальных исходов из-за коронавируса Подмосковье также занимает третье место. По последним данным, там умерли 2 092 пациента - почти 1,9% заразившихся, что немного превышает общероссийский показатель.

В новость были внесены изменения (11:21 мск) — добавлены подробности по тексту. 

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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