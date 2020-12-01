Участники конкурса "Большая перемена" будут создавать региональные команды

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Участники конкурса для школьников "Большая перемена" планируют организовывать региональные команды. Об этом сообщили во вторник организаторы проекта.

"Победители и финалисты первого сезона конкурса "Большая перемена" из всех федеральных округов записали видеообращение к участникам "Большой перемены" и предложили ребятам во всех регионах создать команды и выбрать лидеров, чтобы стать соавторами самого масштабного в истории современной России конкурса для школьников", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, инициатива школьников будет поддержана организаторами конкурса. "Мы полностью поддерживаем наших участников в их стремлении стать соавторами конкурса. Региональные команды "Большой перемены" станут неформальными объединениями самих участников", - отметил он.

"У нас есть очень много идей, которые помогут развить то, что предложил нам конкурс. Мы предлагаем в каждом регионе нашей страны создать команды "Большой перемены", приглашаем каждого стать ее частью. Мы вместе можем проводить встречи, выбирать тимлидеров, помогать в организации конкурса, инициировать проекты для своих школ, сверстников и наших городов", - отметил победитель конкурса Максим Древинский.

Конкурс "Большая перемена" начался 28 марта. В проекте приняли участие более 1 млн школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов по итогам конкурса получили приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов получили 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных устройств.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.